Губернатор Пермского края предложил обязать застройщиков возводить социальную инфраструктуру

в этот день
26.03.18
14:21
В Екб.16:21
Студенты МГУ, протестующие против фестиваля болельщиков, обратились к спонсорам ФИФА
В Екатеринбурге взорвали телебашню. ФОТО, ВИДЕО
Жители Коломны перекрыли дорогу из-за мусорных свалок
Главное
Двери в кинозалы сгоревшего в Кемерове ТЦ были закрыты

Тема дня
Пожар в Кемерово. "Ради денег бизнес готов убивать детей и своих, и чужих" Самым страшным стало то, что в кинозале, где показывали мультфильм, сотрудники центра закрыли железную дверь снаружи на время сеанса и не вернулись открыть ее. Погибли дети. Кто будет отвечать за национальную трагедию? Все говорит о безответственности чиновников и бизнесменов.
26.03.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Башни нет – и это словно потеря близкого человека" После того, как с падением башни изменился вид города, жители еще долго вглядывались в непривычную картину. Словно пытались оценить, что не так, нравится или нет? Звучали реплики "жалко, ее будет не хватать, мы с ней сроднились", "стало гораздо лучше, теперь понятно, что башня была ни к чему", "будто зуб вырвали", "кастрировали город, теперь Екатеринбург стал евнухом в гареме Козицына".
24.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Виталий Монкевич: Торги нефтяными фьючерсами в юанях – очередной этап укрепления национальной валюты КНР На Шанхайской бирже стартовали торги нефтяными фьючерсами в юанях. Торги на азиатской площадке запустил швейцарский Glencore, однако источники в крупных энергетических компаниях заверяют, что правительство КНР дало указание китайским игрокам торговать предложенной маркой.
26.03.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Грудинин считает прошедшие выборы "самыми грязными на постсоветском пространстве"
Взрыв телебашни: видео с квадрокоптера
В Сети появилась петиция за назначение Грудинина премьером
В Екатеринбурге взорвали телебашню
Взрыв в центре Екатеринбурга. Трансляция
И все-таки сбрил: Максим Шевченко показал видео с безусым Павлом Грудининым
В Кургане в разгар расследования уголовного дела экс-начальника УФСИН найден мертвым его бывший подчиненный
"Колумбайн" по-шадрински. В зауральской школе ученица из пистолета расстреляла своих одноклассников
Голосование
Кто ответственен за ситуацию со свалками в Подмосковье?

Федеральная власть, Минприроды и МЧС, не занимающиеся проблемой комплексно

Губернатор Воробьев и мэр Собянин

Власти района и города

Никто не виноват, мусор сам копится


Результаты 254

Губернатор Пермского края предложил обязать застройщиков возводить социальную инфраструктуру
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО (2018) | Фото: pfo.gov.ru

Глава Пермского края Максим Решетников на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе озвучил несколько предложений по строительному законодательству в части решения проблемы обманутых дольщиков и строительства социальных объектов для вновь возводимого жилья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Заседание состоялось 24 марта в Нижнем Новгороде. Глава Прикамья сообщил, что не всегда после комплексной застройки территорий жители новых домов оказываются обеспечены социальной инфраструктурой. В связи с этим он попросил рассмотреть возможность создания механизма, который бы позволил обязывать застройщиков возвести все необходимые социальные учреждения.

заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО(2018)|Фото: pfo.gov.ru

"Мы обсудили, как достичь объема ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья в стране в год, и связанные с этим вопросы. В первую очередь, это вопросы строительства социальных объектов, новый порядок регулирования долевого строительства, постепенный отказ от этого механизма и, конечно, обсуждали вопросы обманутых дольщиков. Пермский край представил свой опыт, региональный закон, согласно которому порядка 70-80% дольщиков смогут получить компенсацию достройки домов", - пояснил Максим Решетников.

заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО(2018)|Фото: pfo.gov.ru

Из пяти объектов, застройщики которых находятся в стадии банкротства, по четырем принято решение идти этим путем. Создаются ЖСК, идет процедура передачи объектов либо они уже переданы, разрабатывается проектная документация по достройке объектов.

Также на заседании выступил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. Он отметил несколько важных новшеств строительного законодательства, которые вступят в силу с июля 2018 года. Так, по мнению главы федерального Минстроя, определение тарифов на подключение коммуникаций для строительных компаний нужно отдать в ведение региональных властей.

заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО, Михаил Бабич(2018)|Фото: pfo.gov.ru

"Нельзя сделать единый тариф для всей страны. Также регионы должны решать сами какой тариф устанавливать: прямой или дифференцированный", — пояснил министр.

Кроме того, Михаил Мень отметил, что в федеральном минстрое есть понимание, что компании отличаются между собой и внутри региона. Есть компании, которые по 20 лет честно работают, а другие, которые хоть и вошли на рынок, выполнив все требования закона, но власти за них поручиться не могут. Для решения этого вопроса рассматривается возможность составления федеральных рейтингов строительных компаний. На их основе и можно было бы формировать тарифы на подключение строящихся объектов к сетям, — подытожил министр.

Другие новости по темам: Максим Решетников, долгострои, проблемные объекты, полномочный представитель президента в ПФО
26.03.2018 13:37 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
15:37 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 23.03.2018 14:54 Мск
В Прикамье готовый долгострой не могут сдать в эксплуатацию из-за отсутствия линолеума и кухонных плит

Ранее 22.03.2018 12:59 Мск
Максим Решетников в Нижнем Новгороде поделится опытом Прикамья по ликвидации долгостроев

Ранее 22.03.2018 10:46 Мск
Прикамский омбудсмен заявил о снижении социальной напряженности в вопросах обманутых дольщиков

Ранее 12.03.2018 10:50 Мск
Минстрой РФ похвалил Пермский край за решение проблем обманутых дольщиков

Ранее 07.03.2018 14:01 Мск
Дольщики Первого пермского микрорайона сформировали правление ЖСК

Ранее 07.03.2018 10:10 Мск
Пермские дольщики и пайщики собираются на пикет и угрожают бойкотировать выборы

Ранее 27.02.2018 13:50 Мск
До 22 апреля арестован директор застройщика "Первого пермского микрорайона"

Ранее 27.02.2018 12:13 Мск
В Прикамье сдан еще один долгострой

Ранее 26.02.2018 07:53 Мск
Задержан директор застройщика "Первого пермского микрорайона"

Ранее 15.02.2018 12:56 Мск
Прокуратура проконтролирует проверку обстоятельств смерти дольщика "Первого пермского микрорайона"

Ранее 14.02.2018 12:19 Мск
Дольщика "Первого пермского микрорайона" нашли в петле

Ранее 13.02.2018 11:14 Мск
#Дядяпашапомоги. Дольщики Пермского края подготовили открытое обращение к кандидату в президенты от КПРФ

Ранее 07.02.2018 08:12 Мск
Еще один долгострой в Прикамье исключен из списка проблемных объектов

Ранее 02.02.2018 16:20 Мск
В Прикамье специалисты "фронт-офиса" проконсультировали свыше двух тысяч дольщиков

Ранее 31.01.2018 16:24 Мск
Дольщики самого крупного проблемного объекта в Прикамье проголосовали за создание ЖСК

Ранее 30.01.2018 14:46 Мск
Дольщики ЖК "Пермские высоты" провели пикет с палатками у недостроенного дома

Ранее 12.01.2018 14:51 Мск
Долгострои "Камской долины" в Перми официально введены в эксплуатацию

Ранее 22.12.2017 08:32 Мск
Минстрой Прикамья завершил серию встреч с дольщиками самого крупного долгостроя

Ранее 12.12.2017 13:48 Мск
Строительство нецелесообразно. Эксперты прокомментировали выделение земли для дольщиков Первого пермского микрорайона

Ранее 12.12.2017 09:49 Мск
Пермский край получил землю для решения проблем дольщиков Первого пермского микрорайона

Ранее 23.11.2017 14:46 Мск
Краевой минстрой проводит встречи с дольщиками Первого пермского микрорайона

Ранее 09.11.2017 08:33 Мск
Максим Решетников подписал закон о поддержке обманутых дольщиков

Ранее 26.10.2017 13:26 Мск
В Прикамье принят краевой закон о поддержке обманутых дольщиков

Ранее 19.10.2017 14:10 Мск
Рабочая группа заксобрания Прикамья подготовила закон о помощи дольщикам ко второму чтению

Ранее 09.10.2017 14:57 Мск
Компания из Ижевска заинтересовалась двумя домами-долгостроями в Прикамье

Ранее 05.10.2017 14:19 Мск
В Прикамье продлен срок приема поправок к законопроекту о поддержке обманутых дольщиков

Ранее 03.10.2017 10:06 Мск
В Перми на одиночный пикет вышли дольщики долгостроя на Декабристов

Ранее 29.09.2017 16:17 Мск
В Прикамье обманутые дольщики могут рассчитывать на реструктуризацию ипотечных кредитов

Ранее 29.09.2017 12:44 Мск
Минстрой Прикамья открывает дополнительную площадку для работы с обманутыми дольщиками

Ранее 23.09.2017 20:09 Мск
Пермские пайщики и дольщики завершили голодовку

Ранее 22.09.2017 15:10 Мск
Еще одна дольщица в Прикамье прекратила голодать

Ранее 22.09.2017 13:46 Мск
В Пермском крае одна из обманутых дольщиц прекратила голодовку

Ранее 20.09.2017 15:31 Мск
Прикамские дольщики, о которых спрашивал Путин, продолжают голодовку

Ранее 14.09.2017 16:18 Мск
Пермские дольщики объявили голодовку и ждут Решетникова

Ранее 08.09.2017 08:19 Мск
Обманутые дольщики Пермского края за день до приезда Путина провели митинг

Ранее 31.08.2017 15:11 Мск
Дольщики Прикамья выходят на митинг

Ранее 21.08.2017 15:26 Мск
Дольщикам представили итоги обследования "Первого пермского микрорайона": черная плесень, коррозия, трещины в стенах

Ранее 18.08.2017 15:12 Мск
На заседании Общественной палаты Пермского края рассмотрели "дорожную карту" решения проблем дольщиков

Ранее 26.07.2017 11:41 Мск
Дольщики Прикамья присоединились к всероссийскому митингу дольщиков

Ранее 25.07.2017 10:47 Мск
Решетников внес закон о поддержке дольщиков. В бюджете предстоит найти полмиллиарда

Ранее 24.07.2017 14:24 Мск
Дольщики Пермского края присоединяются к всероссийской демонстрации обманутых дольщиков

Ранее 14.07.2017 11:06 Мск
Прикамским дольщикам представят поэтапную процедуру создания ЖСК

Ранее 13.07.2017 08:29 Мск
Общественная палата Прикамья рассмотрит дорожные карты по достройке проблемных объектов

Ранее 10.07.2017 15:15 Мск
Обманутые дольщики Пермского края вновь выходят на митинг

Ранее 10.07.2017 08:58 Мск
В Прикамье на один долгострой стало меньше

Ранее 05.07.2017 13:36 Мск
Закон о господдержке обманутых дольщиков внесут в заксобрание Пермского края

Ранее 29.06.2017 20:08 Мск
Пермские дольщики одобрили предложенные правительством меры поддержки

Ранее 29.06.2017 08:30 Мск
Обманутые дольщики Перми задали вопросы представителям прокуратуры и краевого минстроя

Ранее 23.06.2017 16:28 Мск
Общественная палата Прикамья поддержала постановление регионального правительства о защите прав дольщиков

Ранее 22.06.2017 07:59 Мск
Дольщики Прикамья вышли на митинг, надеются на помощь Решетникова

Ранее 16.06.2017 13:57 Мск
Обманутые дольщики Пермского края выходят на очередной митинг

Ранее 13.06.2017 09:28 Мск
В Прикамье предложили дополнить список дольщиков, имеющих право на субсидии из краевого бюджета

Ранее 09.06.2017 12:10 Мск
Инвестор "Первого пермского микрорайона" направил вопрос Владимиру Путину

Ранее 07.06.2017 16:30 Мск
Дольщики "Первого пермского микрорайона" "поймали" полпреда во время рабочей поездки. Решетникову пришлось объясняться

Ранее 06.06.2017 13:53 Мск
Проблемами дольщиков в Прикамье займется глава краевого комитета по развитию инфраструктуры

Ранее 06.06.2017 10:40 Мск
В Пермском крае число дольщиков, которые получат соцподдержку, увеличили на 700 человек

Ранее 02.06.2017 07:50 Мск
Прикамский минстрой займется проблемой дольщицы, устроившей маленький майдан

Ранее 01.06.2017 15:30 Мск
Маленький майдан в Перми продлился недолго. 5 июня краевое правительство озвучит предложения - как решить проблемы обманутых дольщиков

Ранее 23.05.2017 14:27 Мск
Дольщики Прикамья требуют достроить их дома за счет средств резервного фонда

Ранее 18.05.2017 20:40 Мск
Обманутые дольщики Прикамья провели акцию. Региональный ОНФ: решение их проблем - на контроле властей

Ранее 12.05.2017 15:19 Мск
Перед массовым митингом обманутых дольщиков Прикамья уговаривают не выходить на улицу








Добавить комментарий:

Губернатор Пермского края предложил обязать застройщиков возводить социальную инфраструктуру
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+