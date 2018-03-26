Губернатор Пермского края предложил обязать застройщиков возводить социальную инфраструктуру

Глава Пермского края Максим Решетников на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе озвучил несколько предложений по строительному законодательству в части решения проблемы обманутых дольщиков и строительства социальных объектов для вновь возводимого жилья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Заседание состоялось 24 марта в Нижнем Новгороде. Глава Прикамья сообщил, что не всегда после комплексной застройки территорий жители новых домов оказываются обеспечены социальной инфраструктурой. В связи с этим он попросил рассмотреть возможность создания механизма, который бы позволил обязывать застройщиков возвести все необходимые социальные учреждения.

"Мы обсудили, как достичь объема ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья в стране в год, и связанные с этим вопросы. В первую очередь, это вопросы строительства социальных объектов, новый порядок регулирования долевого строительства, постепенный отказ от этого механизма и, конечно, обсуждали вопросы обманутых дольщиков. Пермский край представил свой опыт, региональный закон, согласно которому порядка 70-80% дольщиков смогут получить компенсацию достройки домов", - пояснил Максим Решетников.

Из пяти объектов, застройщики которых находятся в стадии банкротства, по четырем принято решение идти этим путем. Создаются ЖСК, идет процедура передачи объектов либо они уже переданы, разрабатывается проектная документация по достройке объектов.

Также на заседании выступил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. Он отметил несколько важных новшеств строительного законодательства, которые вступят в силу с июля 2018 года. Так, по мнению главы федерального Минстроя, определение тарифов на подключение коммуникаций для строительных компаний нужно отдать в ведение региональных властей.

"Нельзя сделать единый тариф для всей страны. Также регионы должны решать сами какой тариф устанавливать: прямой или дифференцированный", — пояснил министр.

Кроме того, Михаил Мень отметил, что в федеральном минстрое есть понимание, что компании отличаются между собой и внутри региона. Есть компании, которые по 20 лет честно работают, а другие, которые хоть и вошли на рынок, выполнив все требования закона, но власти за них поручиться не могут. Для решения этого вопроса рассматривается возможность составления федеральных рейтингов строительных компаний. На их основе и можно было бы формировать тарифы на подключение строящихся объектов к сетям, — подытожил министр.