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"Башни нет – и это словно потеря близкого человека" После того, как с падением башни изменился вид города, жители еще долго вглядывались в непривычную картину. Словно пытались оценить, что не так, нравится или нет? Звучали реплики "жалко, ее будет не хватать, мы с ней сроднились", "стало гораздо лучше, теперь понятно, что башня была ни к чему", "будто зуб вырвали", "кастрировали город, теперь Екатеринбург стал евнухом в гареме Козицына".
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от издателя  |  комментариев: 6


Виталий Монкевич: Торги нефтяными фьючерсами в юанях – очередной этап укрепления национальной валюты КНР На Шанхайской бирже стартовали торги нефтяными фьючерсами в юанях. Торги на азиатской площадке запустил швейцарский Glencore, однако источники в крупных энергетических компаниях заверяют, что правительство КНР дало указание китайским игрокам торговать предложенной маркой.
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Новости
26.03.2018 13:13 Мск (15:13 Екб)
общество | Ямало-Ненецкий АО
Губернатор Ямала внес кандидатуру уполномоченного по правам ребенка
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Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа, значок депутата ЯНАО, заксобрание ЯНАО (2015) | Фото:

В заксобрание Ямало-Ненецкого автономного округа внесена кандидатура регионального уполномоченного по правам ребенка. Губернатор Дмитрий Кобылкин предложил назначить на этот пост Данилу Трубицына.

Внеочередное заседание окружного парламента, где будет рассмотрена кандидатура, назначено на 4 апреля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Трубицын родился 24 февраля 1980 года в Пермской области. Образование высшее юридическое. Окончил с отличием Тюменский юридический институт МВД РФ, кандидат юридических наук. Работал в органах следствия и прокуратуры Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Напомним, уполномоченный по правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе Виталий Орешкин досрочно ушел в отставку. Право вносить предложения имеют губернатор округа, депутаты (группы депутатов, фракции). Согласно действующему законодательству окружной парламент должен провести голосование по избранию уполномоченного не позднее чем через 30 дней со дня окончания срока представления кандидатур. Решение принимается тайным голосованием, большинством голосов от установленного числа депутатов.

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26.03.2018 13:13 Мск | Салехард | информационная служба Накануне.RU
15:13 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 22.03.2018 10:30 Мск
Уполномоченный по правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе ушел в отставку








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Губернатор Ямала внес кандидатуру уполномоченного по правам ребенка
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