Губернатор Ямала внес кандидатуру уполномоченного по правам ребенка

В заксобрание Ямало-Ненецкого автономного округа внесена кандидатура регионального уполномоченного по правам ребенка. Губернатор Дмитрий Кобылкин предложил назначить на этот пост Данилу Трубицына.

Внеочередное заседание окружного парламента, где будет рассмотрена кандидатура, назначено на 4 апреля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Трубицын родился 24 февраля 1980 года в Пермской области. Образование высшее юридическое. Окончил с отличием Тюменский юридический институт МВД РФ, кандидат юридических наук. Работал в органах следствия и прокуратуры Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Напомним, уполномоченный по правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе Виталий Орешкин досрочно ушел в отставку. Право вносить предложения имеют губернатор округа, депутаты (группы депутатов, фракции). Согласно действующему законодательству окружной парламент должен провести голосование по избранию уполномоченного не позднее чем через 30 дней со дня окончания срока представления кандидатур. Решение принимается тайным голосованием, большинством голосов от установленного числа депутатов.