Министр финансов США рассказал, что не боится торговой войны с Китаем

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что не боится возможной торговой войны с КНР. Как передаёт ТАСС, американский чиновник рассказал, что антикитайские пошлины, которые вводит Вашингтон, "будут очень хороши в долгосрочной перспективе для экономики" и смогут сделать торговлю "свободной и справедливой". Он также упомянул "очень продуктивные консультации" с китайской стороной, подчеркнув, что США не боятся торговой войны, хотя она и не является целью для них.

За счёт введения пошлин на импорт китайских товаров ожидается снижение торгового дефицита на 100 млрд долларов в год. Ведение пошлин может продолжиться до достижения договорённостей с Пекином, которые устроят Дональда Трампа.

"Мы не приостановим их, пока у нас не будет приемлемого соглашения, которое подпишет президент", – рассказал Мнучин. В конце февраля Вашингтон посещал член политбюро КПК Лю Хэ, который должен был провести переговоры со Стивеном Мнучиным, направленные на недопущение торговой войны.

Однако затем Дональд Трамп подписал закон о введении пошлин на импорт стали и алюминия (позже отложив их введение для продукции ряда стран-союзников). После этого ряд пошлин был введён на импорт некоторых наименований китайских товаров. Минкоммерции КНР пригрозило ответными санкциями на импорт из США, а МИД КНР заявил о решимости пойти до конца в возможной торговой войне.