Свердловские депутаты отказали в льготе на транспортный налог ветеранам боевых действий 

Сегодня в ходе заседания бюджетного комитета свердловского заксобрания в первом чтении был рассмотрен проект изменений в закон об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области.

Как пояснил Накануне.RU инициатор поправки, депутат регионального парламента Евгений Зяблицев, предлагалось освободить от уплаты данного налога ветеранов боевых действий, владеющих легковыми автомобилями мощностью от 100 до 150 лошадиных сил и мотоциклами до 36 л.с.

"Сейчас этой льготой пользуются пенсионеры, инвалиды, семьи, имеющие ребенка-инвалида, и ряд юридических лиц, учредителями которых являются инвалидные организации, - сказал Зяблицев. - В среднем льгота может составить 1 тыс. 175 руб. на одно транспортное средство в год, под нее попадают более 38 тыс. жителей Свердловской области. В то же время не все ветераны имеют автомобили, поэтому примерная цена вопроса для областного бюджета - 6 млн руб.", - рассказал он.

По словам заместителя министра финансов региона Людмилы Пономаревой, в послании президента РФ Федеральному собранию было поставлено условие наращивать поступления в дорожный фонд, а транспортный налог - один из формирующих. Кроме того замминистра отметила, что ставка этого налога в Свердловской области - самая низкая в России, а федеральный центр ставит вопрос о том, чтобы поднять ее в регионах до максимальной величины.

Председатель бюджетного комитета Владимир Терешков, со своей стороны, указал на то, что "данный налог невероятно политизирован, завтра мы вспомним и о других категориях граждан, а речь идет даже не о деньгах, а о сохранении вертикали льгот".

В итоге коллеги депутата Зяблицева, в основном - представители партии "Единая Россия" (не "единоросс" в бюджетном комитете, состоящем из шести человек, только Михаил Зубарев от ЛДПР), с учетом поступившего отрицательного заключения на законопроект губернатора региона Евгения Куйвашева, рекомендовали заксобранию отклонить документ.