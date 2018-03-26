Под Нижнем Тагилом в природном парке нашли кладбище собак

В Свердловской области на территории природного парка "Река Чусовая" под Нижним Тагилом обнаружили кладбище собак. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член Общественной палаты Свердловской области Андрей Волегов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"При очередном облёте лесной территории, прилегающей к городу Нижний Тагил, с целью выявления незаконных рубок леса обнаружили туши убитых животных, предположительно домашних, в количестве почти восьми целых туш белых и темных окрасов и рядом лежащих уже обглоданных лесными зверями и птицами останков. Возле туш обнаружены следы снегоходов. Обратное направление трассы следов выводит к поселку Висим к АЗС", - пишет Волегов.

Инспектор природного парка узнал о нарушениях после звонка рабочей группы.

Собственную проверку дополнительно организует природоохранная прокуратура.