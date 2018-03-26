В Одессе украинские нацисты подожгли польский культурный центр

В ночь на 25 марта в Одессе подожгли здание товарищества поляков "Польская нута". Ответственность косвенно взяла на себя украинская неонацистская организация "Патриотический фронт Одессы", разместившая в Youtube видеоролик.

В описании к нему говорится, что нацисты не простят Польше "антибандеровский закон", которая должна прекратить нападать на их кумира Степана Бандеру и других нацистских лидеров.

В свою очередь, представители "Комитета защиты польских мест национальной памяти" возмущены актом вандализма, произошедшим в Одессе.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в ответ на принятый в Польше закон об ответственности за отрицание преступлений украинских нацистов и пропаганду этой идеологии 4 марта во Львове прошло факельное шествие украинских нацистов, приуроченное ко дню гибели главнокомандующего УПА (запрещена в России, - прим.) Романа Шухевича. 19 марта польские националистические организации сожгли у посольства Украины в Варшаве портреты Бандеры и Шухевича, а депутат Сейма Роберт Винницки потоптался по флагу УПА.