В Кургане воспитательница детсада толкнула рыдающего малыша в сугроб и ушла

В Кургане в детском саду №142 в 5 микрорайоне Заозерного произошел вопиющий случай произвола воспитателя учреждения - женщина толкнула в сугроб ребенка из своей группы, которая не хотела возвращаться после прогулки в садик, после чего развернулась и ушла, об этом сообщили в группе "Инцидент Курган" в соцсети "Вконтакте".

Как сообщает очевидец, рыдающую девочку заметили прохожие, которые перелезли через забор и вернули ребенка в детский сад.

Известно, что девочка совсем недавно вернулась в группу садика после болезни, но после длительного пребывания на холоде вновь простудилась и заболела.

Пользователи соцсетей винят во всем воспитательницу, которая грубо нарушила правила и оставила ребенка без присмотра одного на улице.

В детском саду №142 Накануне.RU никак не прокомментировали данный инцидент, а просто бросили трубку.

В департаменте образования и науки Зауралья Накануне.RU сообщили, что пока по данному инциденту никаких жалоб не поступало.

"Ведомство в курсе данной ситуации. Жалобы родители могут направить в отдел дошкольного образования города Кургана", - сообщили в ведомстве.