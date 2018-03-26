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Новости
26.03.2018 12:44 Мск (14:44 Екб)
происшествия | За рубежом
Скрипали в день отравления выключали GPS на несколько часов
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Сергей Скрипаль (2018) | Фото: newsru.com

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия на четыре часа выключали функцию GPS на своих телефонах в день отравления, пишет The Times.
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"Такие действия могли позволить 66-летнему Скрипалю и 33-летней Юлии провести тайную встречу", – цитирует публикацию британского издания ТАСС.

"Наиболее вероятной причиной может быть то, что они собирались с кем-то встретиться и хотели остаться вне поле зрения. Это соответствует тем методам работы, которые использовал Скрипаль, когда был разведчиком", – сказал собеседник британского таблоида Sun.

Как сообщалось ранее, у России нашлись доказательства того, что газ "Новичок", которым мог быть отравлен Скрипаль и его дочь, имеет американские корни.

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26.03.2018 12:44 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:44 Екб


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Скрипали в день отравления выключали GPS на несколько часов
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