Скрипали в день отравления выключали GPS на несколько часов

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия на четыре часа выключали функцию GPS на своих телефонах в день отравления, пишет The Times.

"Такие действия могли позволить 66-летнему Скрипалю и 33-летней Юлии провести тайную встречу", – цитирует публикацию британского издания ТАСС.

"Наиболее вероятной причиной может быть то, что они собирались с кем-то встретиться и хотели остаться вне поле зрения. Это соответствует тем методам работы, которые использовал Скрипаль, когда был разведчиком", – сказал собеседник британского таблоида Sun.

Как сообщалось ранее, у России нашлись доказательства того, что газ "Новичок", которым мог быть отравлен Скрипаль и его дочь, имеет американские корни.