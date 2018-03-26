Михаил Задорнов избран председателем совета директоров "Бинбанка"

Председатель правления банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов возглавил совет директоров "Бинбанка". Решение принято на внеочередном общем собрании акционеров, передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на сообщение кредитной организации.
Председателем правления стал Сергей Шевченко, прежде возглавлявший временную администрацию банка. В состав совета директоров "Бинбанка" вошли руководитель блока управления региональной сетью банка "ФК Открытие" Александр Пахомов, директор юридического департамента "Открытия" Александр Полуянов, члены правления "Открытия" Вениамин Полянцев и Сергей Русанов, руководитель операционного блока "Открытия" Светлана Савинова.
Членами правления назначены Сергей Прусаков и Татьяна Сахарова. Прусаков будет курировать работу операционного блока и блока информационных технологий, до прихода в Бинбанк он занимал должность управляющего директора в компании PricewaterhouseCoopers. Татьяна Сахарова возглавит блок корпоративного бизнеса, ранее она работала советником генерального директора по инвестиционным вопросам Почты России, до этого - заместителем председателя Внешэкономбанка.
В пресс-службе сообщили, что одновременно с избранием совета директоров и правления, в "Бинбанке" завершена работа временной администрации.
"Банк с запасом соблюдает все нормативы достаточности капитала и иные обязательные нормативы ЦБ РФ, размер собственных средств банка превышает 100 млрд руб", - говорится в сообщении.
Напомним, в марте 2018 г. основным акционером "Бинбанка" стал Банк России: доля ЦБ РФ в уставном капитале "Бинбанка" превышает 99,9%. Центральный банк до 1 апреля 2019 г. планирует завершить объединение "Бинбанка" с "ФК Открытие".