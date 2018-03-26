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"Башни нет – и это словно потеря близкого человека" После того, как с падением башни изменился вид города, жители еще долго вглядывались в непривычную картину. Словно пытались оценить, что не так, нравится или нет? Звучали реплики "жалко, ее будет не хватать, мы с ней сроднились", "стало гораздо лучше, теперь понятно, что башня была ни к чему", "будто зуб вырвали", "кастрировали город, теперь Екатеринбург стал евнухом в гареме Козицына".
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Виталий Монкевич: Торги нефтяными фьючерсами в юанях – очередной этап укрепления национальной валюты КНР На Шанхайской бирже стартовали торги нефтяными фьючерсами в юанях. Торги на азиатской площадке запустил швейцарский Glencore, однако источники в крупных энергетических компаниях заверяют, что правительство КНР дало указание китайским игрокам торговать предложенной маркой.
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Новости
26.03.2018 12:42 Мск (14:42 Екб)
экономика | Центральный ФО
Михаил Задорнов избран председателем совета директоров "Бинбанка"
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Бинбанк (2017) | Фото: ktovkurse.com

Председатель правления банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов возглавил совет директоров "Бинбанка". Решение принято на внеочередном общем собрании акционеров, передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на сообщение кредитной организации.
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Председателем правления стал Сергей Шевченко, прежде возглавлявший временную администрацию банка. В состав совета директоров "Бинбанка" вошли руководитель блока управления региональной сетью банка "ФК Открытие" Александр Пахомов, директор юридического департамента "Открытия" Александр Полуянов, члены правления "Открытия" Вениамин Полянцев и Сергей Русанов, руководитель операционного блока "Открытия" Светлана Савинова.

Членами правления назначены Сергей Прусаков и Татьяна Сахарова. Прусаков будет курировать работу операционного блока и блока информационных технологий, до прихода в Бинбанк он занимал должность управляющего директора в компании PricewaterhouseCoopers. Татьяна Сахарова возглавит блок корпоративного бизнеса, ранее она работала советником генерального директора по инвестиционным вопросам Почты России, до этого - заместителем председателя Внешэкономбанка.

В пресс-службе сообщили, что одновременно с избранием совета директоров и правления, в "Бинбанке" завершена работа временной администрации.

"Банк с запасом соблюдает все нормативы достаточности капитала и иные обязательные нормативы ЦБ РФ, размер собственных средств банка превышает 100 млрд руб", - говорится в сообщении.

Напомним, в марте 2018 г. основным акционером "Бинбанка" стал Банк России: доля ЦБ РФ в уставном капитале "Бинбанка" превышает 99,9%. Центральный банк до 1 апреля 2019 г. планирует завершить объединение "Бинбанка" с "ФК Открытие".

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26.03.2018 12:42 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
14:42 Екб


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Михаил Задорнов избран председателем совета директоров "Бинбанка"
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