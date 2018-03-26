В Москве скончался создатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди

СМИ сообщили о том, что в Москве на 63-м году жизни скончался бывший глава "МММ" Сергей Мавроди.

По информации "МК", накануне в районе 1.00 Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Случайный прохожий вызвал ему "скорую" - Мавроди жаловался на слабость и боли в сердце. В итоге он был госпитализирован в 67-ю горбольницу. Спасти его не удалось и сегодня утром он скончался.

Напомним, Сергей Мавроди создал в перестройку глобальную финансовую пирамиду "МММ", а после выхода из тюрьмы несколько раз пытался ее реинкарнировать.