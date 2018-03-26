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В Москве скончался создатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди
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Сергей Мавроди МММ (2012) | Фото:

СМИ сообщили о том, что в Москве на 63-м году жизни скончался бывший глава "МММ" Сергей Мавроди.
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По информации "МК", накануне в районе 1.00 Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Случайный прохожий вызвал ему "скорую" - Мавроди жаловался на слабость и боли в сердце. В итоге он был госпитализирован в 67-ю горбольницу. Спасти его не удалось и сегодня утром он скончался.

Напомним, Сергей Мавроди создал в перестройку глобальную финансовую пирамиду "МММ", а после выхода из тюрьмы несколько раз пытался ее реинкарнировать.

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26.03.2018 12:43 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
14:43 Екб


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В Москве скончался создатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди
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