Депутат Госдумы от ХМАО потребовал от Медведева регламентировать перевозку опасных грузов

Депутат Госдумы от ХМАО Владимир Сысоев обратился к премьеру Дмитрию Медведеву. Политик просит ускорить принятие министерством внутренних дел приказа, регулирующего допуск транспорта к перевозке опасных грузов, а также довести его до региональных управлений МВД, передает корреспондент Накануне.RU.

В Югре состоялся личный прием граждан в интересах перевозчиков. На нем к Сысоеву обратилась вартовчанка. Она рассказала, что после того, что МВД издало приказ, регламентирующий допуск транспорта к перевозке опасных грузов, совершать такие маршруты стало невозможно.

Согласно документу, для получения свидетельства на перевозку следует предоставить бумагу об испытании и (или) проверке цистерны с указанием разрешенных веществ либо кода цистерны и специальных положений. Однако не определен ни порядок выдачи свидетельства, ни орган, который его будет давать.

"Правовой пробел привел к тому, что в России парализована работа перевозчиков опасных грузов, в том числе топлива, которое крайне необходимо и используется повсеместно. Перевозчики вынуждены платить огромные штрафы за нарушение сроков исполнения договоров, и это скажется на увеличении цены для конечного потребителя", - говорится в обращении.

Сысоев просит Медведева дать поручение МВД России ускорить принятие распоряжения, регламентирующего порядок допуска транспорта к перевозке опасных грузов и срочно довести его до региональных управлений.