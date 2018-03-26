СК РФ просит всех потерпевших и очевидцев пожара в кемеровском ТЦ позвонить следователям

Следственный комитет России призвал всех потерпевших и очевидцев пожара в ТЦ "Зимняя вишня" позвонить следственным органам и поделиться информацией.

"В связи с появлением в социальных сетях и средствах массовой информации множества публикаций и постов о происходивших в момент пожара в ТРЦ Кемерово событиях, Следственный комитет Российской Федерации призывает всех потерпевших, свидетелей и очевидцев этой страшной трагедии, кто обладает какой-либо информаций об обстоятельствах пожара и эвакуации людей из торгового центра, обратиться в следственные органы", - говорится в заявлении на сайте Следственного комитета.

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"Вся полученная информация будет тщательнейшим образом исследована, проверена и учтена при производстве предварительного расследования по уголовному делу, с целью установления наиболее полной картины происшествия, выявления всех причин и условий, способствовавших трагедии", - пообещали в СК.

Виновные в произошедшем будут наказаны, отметили в ведомстве.

Возгорание в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошло около полудня в воскресенье 25 марта. По последним данным, 64 человека погибли. Ранее сообщалось, что двери кинозала в торгово‐развлекательном центре, когда начался пожар, были закрыты. Кроме того, были заперты и эвакуационные выходы - пожарным пришлось вскрывать их.

Также,по словам очевидцев, охранники ТЦ после возникновения пожара перекрыли проходы по лестницам, не давая детям из игровой комнаты на четвертом этаже спуститься вниз.