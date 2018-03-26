В Челябинске дольщики "Речелстроя" просят Пязока не мешать строительству домов в "Чурилово LakeCity"

В Челябинске дольщики микрорайона "Чурилово LakeCity" провели серию одиночных пикетов, в которых потребовали от арестованного владельца строительной компании "Речелстрой" Андрея Пязока не мешать строительству домов.

"Ситуация накалена до предела! Эмоции зашкаливают! Западный луч всеми силами, всеми правдами и неправдами пытается завершить первую очередь. Прикладываются неимоверные усилия, чтобы довести до ума 3 дома. Но все оказывается практически тщетным и безуспешным при пересечении только с одним единственным лицом Пязоком. Даже будучи в СИЗО он делает все, чтобы стройка не продолжалась. Какое-то недюжее сопротивление всем и вся продолжается с самого его ареста!! Одни палки в колеса!", - рассказали Накануне.RU в инициативной группе дольщиков.

Чтобы добиться положительной динамике в решении проблемы, дольщики снова вышли на одиночные пикеты, которые прошли у здания прокуратуры и следственного управления СК РФ по Челябинской области, у администрации Челябинска, адвокатской палаты региона, офиса компании "Речелстрой" и общественной приемной Пязока.

Напомним, Андрею Пязоку предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствия, в период 2015-2016 годов обвиняемым были похищены денежные средства дольщиков строительства нескольких жилых домов. В настоящий момент он находится в СИЗО.

Уголовное дело по факту хищения руководством ООО "Речелстрой" денежных средств дольщиков при строительстве жилых домов в микрорайоне "Чурилово Lake-City" возбудили в мае. В ноябре уголовное дело было передано в следственные органы регионального СК.