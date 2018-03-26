Глава Нижнего Тагила Сергей Носов выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерово

Глава города Нижний Тагил Сергей Носов выразил соболезнования губернатору Кемеровской области Аману Тулееву, родственникам и близким погибших, а также пострадавшим при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

"От имени тагильчан и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи с произошедшей трагедией. Жители нашего города глубоко потрясены известием о массовой гибели людей на пожаре в торговом центре Кемерово. Особенно страшно, что среди погибших и пострадавших столько детей", - цитирует слова Носова пресс-служба администрации муниципалитета.

"Ваша боль – наша общая боль. Это невосполнимая утрата и очень горький урок всем нам. Нижний Тагил скорбит вместе с вами", - добавил он.

Напомним, что возгорание в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошло около полудня в воскресенье 25 марта. По последним данным, 64 человека погибли. Ранее сообщалось, что двери кинозала в торгово‐развлекательном центре, когда начался пожар, были закрыты. Кроме того, были заперты и эвакуационные выходы - пожарным пришлось вскрывать их.