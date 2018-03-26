Энергетики обеспечили электроснабжение двадцати жилых домов в южноуральском поселке

Энергетики центральных электрических сетей филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" в кратчайшие сроки выполнили работы по строительству электросетевой инфраструктуры для 20 жилых домов в поселке Федоровка Красноармейского муниципального района Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе энергокомпании.

В ходе работ энергетики установили трансформаторную подстанцию с силовым трансформатором мощностью 250 кВА и 30 железобетонных опор, произвели монтаж воздушной линии электропередачи 0,4 кВ протяженностью 280 метров.

"Все работы выполнены в рамках реализации программы по технологическому присоединению новых потребителей к электросетям филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго", - пояснили в пресс-службе энергокомпании.