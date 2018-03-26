Венгерское гражданство в Закарпатье уже никто не скрывает, - губернатор

В Закарпатье огромное количество жителей имеют венгерские паспорта. Об этом заявил губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль.

"Знаете, это в Закарпатье уже никто не скрывает. Для простых граждан никакой ответственности нет. Двойное гражданство не угрожает национальной безопасности в регионе", - сказал он.

Москаль отметил, что, согласно конституции, на Украине существует единое гражданство, но это не закреплено законодательно.

"Эта норма должна быть развита в законе. Но в законе "О гражданстве" ничего такого нет. Она четко прописана только в законе "О госслужбе", - пояснил губернатор.

По данным помощника Москаля Ярослава Галаса, примерно 100 тыс. жителей Закарпатья имеют паспорт гражданина Венгрии. В то же время Москаль уверяет, что среди них нет его подчиненных. Всего население Закарпатской области составляет 1,2 млн.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, с осени, после принятия Киевом закона об образовании, подразумевающем тотальную украинизацию обучения, Венгрия стала на защиту закарпатских венгров. В этой связи Украина недавно решила восстановить военную часть в регионе, чем вызвала возмущение Будапешта.