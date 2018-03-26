Депутат Госдумы "назвал виновных" в уничтожении кинотеатра "Темп" в Екатеринбурге

В Екатеринбурге, в микрорайоне Уралмаш, снесли старинный кинотеатр "Темп". Как передает корреспондент Накануне.RU, депутат Госдумы от "ЕР", представляющий Свердловскую область, Андрей Альшевских обвинил трех персон, которые, на его взгляд, "приговорили" кинотеатр к сносу. Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

"Во-первых, сити-менеджер Александр Якоб, ответственный за происходящее в муниципалитете. Усматриваю прямую вину назначенца в том, что не обеспечил охрану пустующих помещений. То есть допустил пожары, разгромы. Он словно специально ждал, что вандалы "добьют" достопримечательность микрорайона", - поделился депутат.

Также, по мнению Альшевских, повинен в сносе бывший заместитель главы администрации города (ныне - вице-губернатор) Владимир Тунгусов. В 2012 году он отказался признавать "Темп" памятником, выступив от лица администрации Екатеринбурга.

Альшевских назвал и третьего человека, который, как он считает, имеет отношение к сносу старинного кинотеатра.

"Сергей Федяков - директор муниципального предприятия "Кинотеатр “Салют", на чей баланс мэрия переписала "Темп". Не ради спасения. Федякову доверили самое "грязное", считаю, дело - продать участок с аварийной постройкой. Он справился", - полагает депутат.

Он не исключает, что на грядущих выборах депутатов гордумы в сентябре Федяков будет "включен" в команду кандидатов от Владимира Тунгусова.

Отметим, что 15 марта кинотеатр "Темп" был заявлен на включение в реестр объектов культурного наследия, но сразу после сноса телебашни 24 марта было разрушено и старинное здание кинотеатра.

"Бесполезно проклинать тех, кто снес башню и "Темп". Ну, носороги они, крокодилы они. Такова их суть... А что мы? Мы же, вроде как, те самые горожане, мы же за город. Хорошо, я про себя скажу. Я не доработал. Здесь, здесь и здесь", - высказался по этому поводу общественник Екатеринбурга, председатель областного отделения ВООПИиК Олег Букин.