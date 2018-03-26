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Депутат Госдумы "назвал виновных" в уничтожении кинотеатра "Темп" в Екатеринбурге
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кинотеатр &quot;Темп&quot;, снос (2018) | Фото: Марсель Шаихов, vk.com/inburg

В Екатеринбурге, в микрорайоне Уралмаш, снесли старинный кинотеатр "Темп". Как передает корреспондент Накануне.RU, депутат Госдумы от "ЕР", представляющий Свердловскую область, Андрей Альшевских обвинил трех персон, которые, на его взгляд, "приговорили" кинотеатр к сносу. Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

"Во-первых, сити-менеджер Александр Якоб, ответственный за происходящее в муниципалитете. Усматриваю прямую вину назначенца в том, что не обеспечил охрану пустующих помещений. То есть допустил пожары, разгромы. Он словно специально ждал, что вандалы "добьют" достопримечательность микрорайона", - поделился депутат.

Также, по мнению Альшевских, повинен в сносе бывший заместитель главы администрации города (ныне - вице-губернатор) Владимир Тунгусов. В 2012 году он отказался признавать "Темп" памятником, выступив от лица администрации Екатеринбурга.

Альшевских назвал и третьего человека, который, как он считает, имеет отношение к сносу старинного кинотеатра.

"Сергей Федяков - директор муниципального предприятия "Кинотеатр “Салют", на чей баланс мэрия переписала "Темп". Не ради спасения. Федякову доверили самое "грязное", считаю, дело - продать участок с аварийной постройкой. Он справился", - полагает депутат.

Он не исключает, что на грядущих выборах депутатов гордумы в сентябре Федяков будет "включен" в команду кандидатов от Владимира Тунгусова.

Отметим, что 15 марта кинотеатр "Темп" был заявлен на включение в реестр объектов культурного наследия, но сразу после сноса телебашни 24 марта было разрушено и старинное здание кинотеатра.

"Бесполезно проклинать тех, кто снес башню и "Темп". Ну, носороги они, крокодилы они. Такова их суть... А что мы? Мы же, вроде как, те самые горожане, мы же за город. Хорошо, я про себя скажу. Я не доработал. Здесь, здесь и здесь", - высказался по этому поводу общественник Екатеринбурга, председатель областного отделения ВООПИиК Олег Букин.

кинотеатр Темп, Уралмаш(2018)|Фото: vk.com/temp_cinema

Другие новости по темам: Дмитрий Альшевских, Владимир Тунгусов, кинотеатр, темп, снос, Александр Якоб, Сергей Федяков, Олег Букин
26.03.2018 11:58 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
13:58 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 25.03.2018 10:17 Мск
Кинотеатр "Темп" снесли в Екатеринбурге

Ранее 24.03.2018 09:20 Мск
В Екатеринбурге вслед за башней сносят кинотеатр "Темп"








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Депутат Госдумы "назвал виновных" в уничтожении кинотеатра "Темп" в Екатеринбурге
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