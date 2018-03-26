На Южном Урале экс-сотрудник полиции и еще два человека подозреваются в убийстве

Днем 21 марта в полицию позвонила жительница Копейска и сообщила, что во дворе ее дома несколько дней находится дорогостоящая машина, не принадлежащая никому из жильцов.

После проверки выяснилось, что на машине стоят поддельные госномера, а владелец авто уже несколько дней не появляется на работе, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Правоохранители задержали двух местных жителей и бывшего следователя одного из районных отделов полиции Челябинска, причастных к совершению преступления.

Подозреваемые решили, что у владельца машины есть крупная сумма денег и решили завладеть средствами. Для этого они привезли его в одну из квартир в Челябинске и стали требовать деньги, которых у мужчины не оказалось. Тогда, опасаясь, что потерпевший обратиться в полицию, подельники решили его убить. После убийства они завладели его машиной, перебили на ней номера, а тело спрятали. Автомобиль от посторонних глах злоумышленники перевезли в Копейск, но здесь они не ожидали такой бдительности от местных жителей.

Сейчас мужчины задержаны. Их ждет следствие и суд.