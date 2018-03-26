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Новости
26.03.2018 12:10 Мск (14:10 Екб)
общество | Центральный ФО
Студенты МГУ обратились к спонсорам ФИФА с просьбой посодействовать переносу Фестиваля болельщиков
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коллаж, ЧМ-2018, стадионы, звезды футбола, Эдер Азар, Лионель Месси, Роберт Левандовски (2017) | Фото: Накануне.RU

Студенты МГУ имени Ломоносова обратились к руководству спонсоров чемпионата мира по футболу 2018 и коммерческих партнеров ФИФА с просьбой содействовать переносу Фестиваля болельщиков от кампуса МГУ.
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Как сообщили Накануне.RU представители инициативной группы студентов, соответствующие письма направлены в McDonalds, Anheuser-Busch InBev, Coca-Cola, Visa, Adidas, Газпром, Альфа-банк, China Mengniu Dairy Company, Hisense Group Corp и другие компании. Сегодня, 26 марта, студенты проводят одиночные пикеты у московских офисов крупнейших спонсоров с требованием вмешаться в ситуацию вокруг размещения фан-зоны у кампуса вуза. Учащиеся отмечают, что организация Фестиваля болельщиков у стен университета – это "серьезная угроза для учебной и научной деятельности МГУ, а также для экологии природного заказника "Воробьевы горы" и памятника садово-паркового искусства "Парк МГУ имени Ломоносова".

"Спонсорство Фестиваля, размещенного по нынешнему плану на Воробьевых горах, обернется для вашей компании серьезными репутационными и имиджевыми потерями в глазах тысяч студентов, преподавателей и выпускников МГУ, жителей города Москвы, всего российского и международного академического сообщества", - подчеркивают авторы письма.

Ранее студенты и преподаватели МГУ уличили организаторов Фестиваля болельщиков ЧМ-2018 в нарушении требований ФИФА при выборе площадки на Воробьевых горах. По их мнению, территория перед МГУ не входит в число 1-2 центральных площадей Москвы, имеющих устойчивый пешеходный поток, находится на удалении от станций метро и не является признанным горожанами местом проведения публичных мероприятий, вопреки требованиям руководства ФИФА по проведению Фестиваля болельщиков. Помимо этого, организаторы фан-зоны не учли мнение местных жителей и студентов МГУ при выборе площадки, что было необходимо в соответствии с критериями "Уважение" и "Ответственность" стратегии ЧМ-2018. Соответствующее письмо с перечислением нарушений 16 марта студенты передали председателю оргкомитета "Россия-2018" вице-премьеру Аркадию Дворковичу.

Коллектив МГУ неоднократно выступал против организации фан-зоны для Фестиваля болельщиков ФИФА перед главным зданием МГУ. Электронная петиция против-фан-зоны у МГУ набрала 13 тысяч подписей. В августе 2017 года профсоюз МГУ "Университетская солидарность" направил президенту ФИФА Джанни Инфантино письмо с просьбой перенести фан-зону на 25 тысяч болельщиков с Воробьевых гор в другое место. В феврале 2018 года студенты передали председателю попечительского совета МГУ Владимиру Путину 4,5 тысячи бумажных подписей студентов и преподавателей университета, попросив президента освободить МГУ от "роли декорации" для коммерческого спортивного мероприятия и дать возможность продолжить студентам и сотрудникам заниматься образованием и научными исследованиями. 11 марта состоялись одиночные пикеты против фан-зоны перед администрацией президента и правительством Москвы.

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26.03.2018 12:10 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
14:10 Екб


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Студенты МГУ обратились к спонсорам ФИФА с просьбой посодействовать переносу Фестиваля болельщиков
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