"Охранники не давали детям спускаться по лестнице": Росгвардия проверит действия персонала ТЦ "Зимняя вишня"

Действия сотрудников охраны торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово при пожаре 25 марта проверит Росгвардия. Об этом заявил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

Так он прокомментировал сообщения в СМИ со ссылкой на очевидцев о том, что охранники после возникновения пожара перекрыли проходы по лестницам, не давая детям из игровой комнаты на четвертом этаже спуститься вниз.

"Росгвардия в пределах своей компетенции проверит действия охраны ТЦ. Если факт подтвердится, будем добиваться привлечения этих людей к уголовной ответственности и аннулирования лицензии частной охранной организации (с наложением максимальных штрафных санкций на юридических и должностных лиц)", - написал Хинштейн в твиттере.

Росгвардия в пределах своей компетенции проверит действия охраны ТЦ. Если факт подтвердится, будем добиваться привлечения этих людей к уголовной ответственности, и аннулирования лицензии ЧОО (с наложением максимальных штрафных санкций на юридических и должностных лиц). https://t.co/6W6zNr850z — Александр Хинштейн (@Khinshtein) 26 марта 2018 г.

Возгорание в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошло около полудня в воскресенье 25 марта. По последним данным, 64 человека погибли. Ранее сообщалось, что двери кинозала в торгово‐развлекательном центре, когда начался пожар, были закрыты. Кроме того, были заперты и эвакуационные выходы - пожарным пришлось вскрывать их.