Сточные воды попали в Каму из-за аварии в Добрянке

Сточные воды попали в Каму из-за аварии на канализационной насосной станции в Добрянке. На место происшествия для оценки экологической ситуации уже выехал специалист Росприроднадзора по Пермскому краю, сообщили Накануне.RU в управлении Росприроднадзора.

Специалист осмотрит территорию, возьмет пробы воды. После этого можно будет делать выводы об экологическом ущербе. В случае необходимости, река будет очищена от загрязняющих веществ.

Авария произошла вечером 25 марта. О ней сообщил местный житель, гулявший в это время с собакой.

"Из ворот здания станции текла огромная зловонная река, запах чувствовался на расстоянии не меньше 200 метров. Я сразу позвонил в службу спасения. Потом нашел телефон директора "Уралводоканала" и проинформировал его", - приводит слова жителя Добрянки местное издание "Зори плюс".

Течь устранили примерно в 01.30.