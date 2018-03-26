Мантуров, Орешкин, Чайка, Титов: федеральный десант в Екатеринбурге обсудит снижение барьеров для бизнеса

На этой неделе Екатеринбург посетит делегация федеральных чиновников - в столице Урала они соберутся, чтобы обсудить реализацию послания президента Владимира Путина в части снижения административных барьеров для бизнеса.

Как сообщил Накануне.RU источник в администрации губернатора Свердловской области, визит намечен на конец недели - 29-30 марта. В составе делегации министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Орешкин, уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов, а также генпрокурор России Юрий Чайка.

Программа визита уточняется.