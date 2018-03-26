В двух населенных пунктах Южного Урала объявлен карантин по бешенству животных

На Южном Урале в двух населенных пунктах введен карантин по бешенству животных, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе губернатора Бориса Дубровского - глава региона и распорядился ввести карантин.

В Варненском районе в поселке Новый Урал обнаружили зараженную лису, а в деревне Щапино в Чебаркульском районе - зараженную собаку.

Сейчас в соседних зонах также возможно распространение болезни.

Южноуральскому Минсельхозу поручено разработать план по профилактике и ликвидации бешенства животных.