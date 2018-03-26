СКР подтвердил гибель 64 человек при пожаре в торговом центре в Кемерове

На данный момент подтверждена гибель 64 человек при пожаре в торговом центре в Кемерове. Об этом Накануне.RU сообщили в Следственном комитете России.

"Из 64 тел, обнаруженных на пожаре в торговом центре в Кемерове, на данный момент опознаны 15 погибших. Следователи работают с родственниками погибших, процедура опознания продолжается", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что двери кинозала в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" были закрыты, когда начался пожар. Кроме того, сообщалось и о запертых эвакуационных выходах.

В МЧС рассказали, что в ходе пожара из здания были выведены более 100 человек, с применением специальных пожарных средств и оборудования были спасены более 20 человек.