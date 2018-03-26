Глава тюменской Росгвардии рассказал, чем занимаются его подчиненные на Кавказе

Начальник управления Росгвардии по Тюменской области Евгений Симаков провел пресс-конференцию, в ходе которой рассказал о своей структуре и отчитался за деятельность нового ведомства, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, по его словам, три специальных отряда, вошедших в структуру Росгвардии за последние два года с момента создания силового ведомства, успели выполнить уже 1 тыс. 200 задач, как специальных, так и силовых, оказывая помощь МВД и ФСБ.

Кроме этого, Симаков рассказал, что на постоянной основе тюменские росгвардейцы несут службу на Кавказе. Только за прошлый год ОМОН И СОБР в этом регионе изъяли тысячу патронов, две гранаты, 15 единиц оружия, наркотики, незаконные средства на общую сумму в 5 млн руб., а также задержали более 50 человек, подозреваемых в участии в незаконных формированиях и группировках.