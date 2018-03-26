В кемеровском ТЦ вновь начался пожар

Спасатели и пожарные вновь тушат огонь в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, где в воскресенье произошел крупный пожар.

"Тушение вновь вспыхнувшего пожара происходит с использованием подъемника из люльки", - передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что дым виден на уровне третьего и четвертого этажей по всему периметру здания.

Глава МЧС России Владимир Пучков подтвердил, что тление в завалах сгоревшего торгового центра перешло в активную фазу.

"В настоящее время продолжаем дотушивание. К сожалению, на стадии многослойных перекрытий в отдельных местах продолжалось тление в завалах, сейчас оно переходит в активную фазу, продолжаем борьбу", - сказал Пучков, находящийся на месте пожара.

Утром в понедельник в оперативном штабе сообщали о ликвидации открытого горения.

Расследованием уголовного дела по факту пожара занимается Главное следственное управление СКР.