11-летний мальчик, пострадавший при пожаре в Кемерове, находится в тяжелом состоянии

После пожара в торговом центре в Кемерове более 40 человек обратились к врачам, 11 были госпитализированы. Самое тяжелое состояние у 11-летнего мальчика, который во время пожара выпрыгнул с четвертого этажа. Он находится в реанимации, передает ТАСС слова министра здравоохранения Вероники Скворцовой.

"Самый тяжелый ребенок - мальчик, который выпрыгнул с четвертого этажа, чтобы спастись. У него в этой трагедии погибли родители и младшая сестра, он один спасся в семье. Мальчик получил тяжелую сочетанную травму - это травматическое поражение грудной клетки и пневмонит, переломы костей таза, травма органов брюшной полости", - сказала Скворцова. По ее словам, состояние ребенка оценивается как тяжелое, но медики зафиксировали положительную динамику.

В состоянии ближе к средней степени тяжести находится также 18-летний молодой человек, спасшийся из горящего здания таким же способом.

Остальные девять пациентов находятся в токсикологических отделениях с отравлением угарным газом легкой и средней степени тяжести. По словам Скворцовой, сейчас уже ситуация ближе к удовлетворительной у всех больных.

Как сообщалось, министр здравоохранения прибыла в Кемеровскую область для руководства организацией медицинской помощи пострадавшим в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня".