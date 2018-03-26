На время ЧМ-2018 в Екатеринбурге запретят носить оружие

На Среднем Урале введут ограничение оборота оружия с 25 мая по 25 июля 2018 года. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росгвардии по региону, эти меры вводятся для обеспечения безопасности в период проведения Чемпионата мира по футболу.

Гражданам будет запрещено на территории Свердловской области носить оружие любого типа, даже охотничье ружье.

В этот же период нельзя будет приобрести оружие и патроны. Все оружейные магазины прекратят свою деятельность. Будут работать только магазины с товарами для рыбалки, спорта и туризма.

Владельцам оружия лучше заранее позаботиться о документах на оружие, срок действия которых истекает в период ограничительных мер.