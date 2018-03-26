На Южном Урале зафиксированы два случая свиного гриппа

В Миассе зафиксированы два случая заболеваемости свиным гриппом, об этом Накануне.RU сообщили в городском управлении здравоохранения.

Заболевания были выявлены по результатам лабораторных исследований.

Специалисты также не исключают новых случаев заражения вирусом H1N1.

Пока не сообщается кто именно заболел - взрослые или дети.