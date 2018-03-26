Все матчи 30-го тура ФНЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в Кемерово

Матчи 30-го тура Футбольной национальной лиги, которые пройдут 31 марта и 1 апреля, начнутся с минуты молчания в память о погибших в результате пожара в Кемерово.

"Футбольная национальная лига выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в страшном пожаре в Кемерово. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В этот тяжелый час мы с вами!", - говорится в сообщении на официальном сайте ФНЛ.

Напомним, по последним официальным данным, число погибших во время пожара в кемеровском торговом центре увеличилось до 56 человек.