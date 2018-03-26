В Екатеринбурге предлагают восстановить снесённую телебашню

На сайте change.org появилась петиция, посвященная возврату снесённой екатеринбургской телебашни. Документ уже подписал депутат гордумы Екатеринбурга Олег Хабибуллин, а всего - более 4 тыс. человек, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"За сохранение и реконструкцию телебашни выступали порядка 70% горожан согласно большому количеству опросов на улицах и сети интернет. Многие известные жители города относились негативно к сносу телебашни: член СовФеда, экс-глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий https://www.nakanune.ru/news/2017/09/06/22481828/ Сенатор, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель предложил не сносить, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук Семен Каприелов в беседе с Накануне.RU отметил, что недостроенную телебашню в уральской столице он бы не сносил", - пишут авторы петиции.

Документ буден направлен президенту РФ Владимиру Путину.

Напомним, в Екатеринбурге снесли недостроенную телебашню, простоявшую в центре города 30 лет и ставшую одной из главных достопримечательностей и непременным элементом городского ландшафта. В 9 утра 24 марта взрыв в нижней части башни обрушил строение, упавшее в сторону реки. На её месте УГМК построит ледовую арену.