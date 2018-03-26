Евгений Куйвашев после трагедии в Кемерово поручил проверить работу систем безопасности на Урале

Губернатор Евгений Куйвашев поручил министерству общественной безопасности Свердловской области наладить межведомственное взаимодействие в целях профилактики ЧС в местах массового пребывания людей, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.

"Обеспечение исчерпывающих мер безопасности особенно актуально сегодня, когда начались школьные каникулы и уральцы будут чаще посещать со своими детьми государственные и частные учреждения, в том числе торгово-развлекательные центры", - отметил губернатор.

Евгений Куйвашев призвал руководителей досуговых учреждений в кратчайшие сроки проверить работоспособность систем безопасности, готовность персонала работать в условиях ЧС.

Глава региона направил соболезнования руководству и жителям Кемеровской области в связи с трагедией, унесшей жизни десятков человек.

Напомним, по последним официальным данным, в результате пожара в кемеровском торговом центре погибли 53 человека. В МЧС рассказали, что в ходе пожара из здания были выведены более 100 человек, с применением специальных пожарных средств и оборудования были спасены более 20 человек.