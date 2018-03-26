Тюменский губернатор после трагедии в Кемерово поручил МЧС проверить торговые центры в регионе

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев провел оперативное совещание по предупреждению ЧС в торговых и торгово-развлекательных центрах региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Владимир Якушев дал ряд поручений, направленных на обеспечение безопасности людей в местах массового скопления.

Главному управлению МЧС по Тюменской области рекомендовано по согласованию с областной прокуратурой провести проверки по соблюдению обязательных требований безопасности в ТРЦ региона. Главному управлению строительства Тюменской области поручено обеспечить жесткий контроль за приемкой таких объектов в эксплуатацию, особое внимание обратить на пожаросткойкость применяемых при строительстве материалов, работоспособность систем безопасности. Главам муниципалитетов поручено усилить контроль за местами массового пребывания людей в период проведения публичных мероприятий.

Также губернатор от имени всех тюменцев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

"Эта трагедия потрясла всех. В этот трудный час мы скорбим вместе со всеми, кто понес тяжелую утрату, передаем им искренние слова сочувствия и поддержки. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим".

Отметим, что ранее соболезнования выразила губернатор Югры Наталья Комарова.