"АЛРОСА" утвердила список кандидатов в наблюдательный совет компании

Наблюдательный совет АК "АЛРОСА" на заседании 21 марта определил список кандидатур в новый состав, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

"По предложениям акционеров определен список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет компании, который будет избран по итогам голосования акционеров на годовом собрании", - говорится в сообщении.

Так, среди кандидатов - гендиректор "АЛРОСА" Сергей Иванов, губернатор Якутии Егор Борисов, глава Минфина Антон Силуанов, замминистра финансов Алексей Моисеев, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, глава "Сибура" Дмитрий Конов, помощник руководителя Росимущества Илья Елизаров и ряд других.

Всего в списке оказалось 18 кандидатур.

Дата проведения годового собрания акционеров компании будет утверждены позднее.