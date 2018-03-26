Двери в кинозалы сгоревшего в Кемерове ТЦ были закрыты

Двери кинозала в торгово‐развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове были закрыты, когда начался пожар. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на первого вице‐губернатора Кемеровской области Владимира Чернова.

"У нас, по предварительной информации, масса нарушений, в том числе по обходным выходам… Вопрос также, почему двери [в кинозалы] оказались закрыты", - цитирует сайт телеканала чиновника.

Кроме того, сообщается и о запертых эвакуационных выходах.

"Пожар в торговом центре в Кемерове вспыхнул накануне днем, когда внутри находились несколько сотен посетителей. И главный вопрос сейчас: почему пожарная сигнализация не сработала, а двери одного из кинозалов во время сеанса оказались заперты? - у тех, кто был внутри, просто не было шанса спастись. Закрыты были и пожарные выходы", - передает телеканал Рен-ТВ.

Пожарные, борющиеся с огнем в ТЦ, заявили, что им пришлось вскрывать двери эвакуационного выхода, ведущие на четвертый этаж.

"Спасатели выходят на четвертый этаж сгоревшего ТЦ. Одна из дверей для эвакуации была закрыта. Ее пришлось вскрывать", – сообщил Telegram-канал Mash.

Двери в кинотеатр в сгоревшем кемеровском торговом центре в Кемерово во время сеансов иногда закрывались на ключ, якобы в качестве меры против безбилетников, рассказала РИА Новости одна из школьниц, посещавшая кинотеатр.

"Был случай, когда я не смогла выйти из зала в туалет, так как двери были просто закрыты. Говорят, что так делают, когда рабочие отходят, двери закрывают, чтобы люди без билета не заходили", - сказала девочка.

"Но лично у меня такое было один раз, поэтому утверждать, что вчера были двери закрыты, не имею права", - добавила она.

При этом она сообщила, что, по словам знакомых, такие случаи были и прежде.

Напомним, по последним официальным данным, в результате пожара в кемеровском торговом центре погибли 53 человека. В МЧС рассказали, что в ходе пожара из здания были выведены более 100 человек, с применением специальных пожарных средств и оборудования были спасены более 20 человек.