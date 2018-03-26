Самолеты "Уральских авиалиний" не могут вылететь в Таджикистан из Екатеринбурга

Два рейса из Екатеринбурга в Таджикистан задерживаются уже на 13 часов. Онлайн-табло аэропорта Кольцово информирует, что вылеты самолетов компании "Уральские авиалинии" по направлению Екатеринбург – Душанбе и Екатеринбург – Худжанд перенесены с 25 на 26 марта.

Самолет в Худжанд вылетит только сегодня в 13.00, а должен был вылететь вчера вечером, в 23.20. Рейс из Екатеринбурга в Душанбе также перенесен с воскресенья с 23.50 на 13.00 понедельника.

Также задержаны и обратные вылеты.

"Время вылета рейсов Екатеринбург – Худжанд – Екатеринбург и Екатеринбург – Душанбе – Екатеринбург перенесено по причине несогласования разрешений на полеты авиационными властями Таджикистана", - уточнили в пресс-службе "Уральских авиалиний".

Как сообщили в компании, данный вопрос находится в процессе решения. Сейчас пассажирам, следующим указанными маршрутами, предоставлены все услуги согласно федеральным авиационным правилам.

Отметим, что с 12 марта "Уральские авиалинии" прекратили полеты по маршрутам Краснодар – Худжанд, Челябинск – Душанбе и Жуковский – Куляб из-за неподтверждения разрешения полетов таджикской стороной.