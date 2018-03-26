В Челябинске в трамваях и троллейбусах появится бесплатный Wi-Fi

В Челябинске до конца апреля в трамваях и троллейбусах появится бесплатный Wi-Fi, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Оборудование для беспроводного интернета установят на маршруте № 16 трамвая и № 14 троллейбуса. В тестовом режиме будут работать 12 трамваев и 15 троллейбусов указанных маршрутов.

В "ЧелябГЭТ" пообещали, если услуга будет востребована пассажирами, то Wi-Fi

появится во всем подвижном составе.

"Данные маршруты были выбраны не случайно. Оба пользуются большой популярностью среди пассажиров. В целом, новая услуга призвана повысить привлекательность городского общественного транспорта, а также качество предоставляемых услуг", - рассказал директор ООО "ЧелябГЭТ" Александр Павлюченко.

Евгений Тефтелев данную инициативу поддержал, добавив, что на установку и обслуживание оборудования средства направлены из собственных доходов предприятия.