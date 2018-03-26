Тюменские росгвардейцы усилят охрану ЧМ по футболу в Волгограде 

Тюменские силовики будут откомандированы в Волгоград для усиления безопасности во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу. Как передает корреспондент Накануне.RU, такое заявление сделал начальник управления Росгвардии по Тюменской области Евгений Симаков.

"Несмотря на то, что в Тюмени матчей проводиться не будет, наши сотрудники будут задействованы в обеспечении порядка и безопасности во время проведения Чемпионата мира по футболу в других городах, конкретно это Волгоград", - отметил он и уточнил, что для этих целей выделено порядка 80 человек.

"Они будут находиться в качестве резерва на случай осложнения обстановки", - добавил Симаков.