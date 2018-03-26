Москвич попал под "уголовку" за организацию заказного убийства бывшей жены и ее сожителя

В Сургуте возбуждено уголовное дело из-за попытки москвича организовать убийство двух югорчан, передает корреспондент Накануне.RU.

34-летний москвич решил убить бывшую супругу и ее сожителя, живущих в Сургуте. Для этого он нанял своего друга. Под предлогом перегона машины из Москвы в экономическую столицу Югры подозреваемые привлекли к "работе" еще одного человека, не знавшего всей ситуации. 16 марта втроем они прибыли в Сургут, где стали наблюдать за жертвой, выяснив, где она живет, и круг ее общения. Банда пополнилась родственником югорчанки.

Утром 24 марта преступники проникли в квартиру в доме №40 по улице Профсоюзов, где находились экс-супруга организатора казни, ее сожитель, а также их знакомая – хозяйка квартиры. Гости избили женщин, затем, используя молоток, принялись за мужчину, а после выстрелили ему в голову. В это время сургутянки выпрыгнули из окна второго этажа и, остановив проезжавший автомобиль, уехали с места преступления, вызвав полицию.

Подумав, что потерпевший умер, налетчики скрылись с места преступления. Вскоре всех задержали в квартире у родственника потерпевшей. Пострадавший ранен в щеку, он получил многочисленные переломы костей лица. Сейчас югорчанин госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Женщины так же лечатся в больнице, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.