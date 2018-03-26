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26.03.2018 10:14 Мск (12:14 Екб)
происшествия | Сибирский ФО
"Самое главное - оказать помощь семьям, которых постигла страшная беда": Володин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове
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Кемерово, Зимняя вишня, ТЦ, пожар (2018) | Фото: ТАСС

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщили Накануне.RU в пресс-службе нижней палаты парламента.
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"От имени депутатов Государственной Думы и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью людей при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Искренние слова сочувствия родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении.

По словам Володина, сейчас самое важное - "оказать помощь семьям, которые постигла эта страшная, жестокая беда". "Никакие слова утешения не вернут погибших детей. Мы скорбим вместе с вами", - добавил он.

Всего в Кемерове более 250 сотрудников органов внутренних дел продолжают работать на месте чрезвычайного происшествия.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, по последним официальным данным, в результате пожара в кемеровском торговом центре погибли 53 человека.



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12:14 Екб


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"Самое главное - оказать помощь семьям, которых постигла страшная беда": Володин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове
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