"Самое главное - оказать помощь семьям, которых постигла страшная беда": Володин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщили Накануне.RU в пресс-службе нижней палаты парламента.

"От имени депутатов Государственной Думы и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью людей при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Искренние слова сочувствия родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении.

По словам Володина, сейчас самое важное - "оказать помощь семьям, которые постигла эта страшная, жестокая беда". "Никакие слова утешения не вернут погибших детей. Мы скорбим вместе с вами", - добавил он.

Всего в Кемерове более 250 сотрудников органов внутренних дел продолжают работать на месте чрезвычайного происшествия.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, по последним официальным данным, в результате пожара в кемеровском торговом центре погибли 53 человека.