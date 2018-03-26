МЧС: Крыша в ТЦ "Зимняя вишня" рухнула почти на всей площади пожара

Крыша в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово рухнула почти на всей площади пожара, 1500 кв.м., сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России.

Площадь пожара - 1600 кв.м., уточнили в ведомстве. Пожар был локализован в 19.12 25 марта. В 23.07 - ликвидация открытого горения.

В настоящее время продолжается проливка отдельных очагов, проводится разбор завалов обрушившихся частей здания. "Работы проводятся в условиях экстремально высоких температур, практически нулевой видимости и будут далее продолжаться в круглосуточном режиме", - отметили в МЧС.

Всего к ликвидации чрезвычайной ситуации привлечена группировка сил и средств в количестве более 670 человек и 130 единиц техники, из них от МЧС России – более 550 человек и 92 единиц техники, в том числе два воздушных судна.

В МЧС рассказали, что в ходе пожара из здания были выведены более 100 человек, с применением специальных пожарных средств и оборудования были спасены более 20 человек.

Напомним, по последним официальным данным, в результате пожара в кемеровском торговом центре погибли 53 человека.