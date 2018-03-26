На Южном Урале осудили рэкетиров, которые нападали на дальнобойщиков

На Южном Урале осудили двух жителей Челябинска за нападения на водителей-дальнобойщиков.

С мая по октябрь 2016 года соучастники на территории Сосновского и Еткульского районов совершали открытые хищения денег у водителей из России и Казахстана, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

На заправке один из злоумышленников подошел к водителю фуры и потребовал передать ему денежные средства в сумме 2 тыс. рублей за беспрепятственный проезд по дорогам Челябинской области - мужчина передал требуемую сумму.

Еще один инцидент произошел около поселка Полетаево - один из обвиняемых открыто похитил 38 тыс. рублей, принадлежащих потерпевшему из Московской области.

В ходе следствия обвиняемыми возмещен причиненный ущерб.

Приговором суда виновным назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 3,5 года с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режима соответственно.