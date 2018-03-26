Тюменцы несут в Росгвардию оружие времен Гражданской войны

Начальник управления Росгвардии по Тюменской области Евгений Симаков отчитался о результатах операции "Арсенал" по выявлению и изъятию оружия из незаконного оборота. Как передает корреспондент Накануне.RU, только за последние два года на территории региона было изъято 4,5 тыс. единиц оружия, как гражданского, так и служебного.

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Отметим, что оборот оружия и его лицензирование в настоящее время является прерогативой Росгвардии.

По словам Симакова, основной причина нарушений в 90% случаев является неправильное хранение оружия и несоблюдение сроков лицензирования. При этом спрос на огнестрел сохраняется на прежнем уровне.

"Люди как приобретали оружие, так и приобретают, никаких сложностей не появилось", - отметил он.

Однако, травматическое оружие стали получать все же меньше: "Необходимость в нем в последнее время в связи с улучшением криминогенной обстановки просто отпала".

При этом глава тюменских росгвардейцев добавил, что нередко люди находят в земле гранаты, патроны и снаряды еще времен Гражданской войны. "Наши сотрудники тоже выявляют такие находки. Всем известно, что на территории области в период Гражданской войны шли активные бои", - пояснил Симаков.

В заключение он напомнил, что в регионе действует программа по добровольной сдаче оружия за денежное вознаграждение.