Комик Андрей Белый: "Крутизна Тюмени в том, что в центре – тюрьма: если чиновники воруют, будут жить в центре"

Стендапер, автор шоу "Комик в городе" Руслан Белый снял выпуск про Тюмень. Он отметил, что "возможно, причина крутизны города в том, что в центре находится тюрьма", передает корреспондент Накануне.RU.

В ходе выступления Белый отметил, что "Тюмень – шикарный город", что является огромной заслугой экс-мэра города Сергея Собянина. Комик отметил, что относительно Тюмени можно "измерять глубину понятия "город": если жизнь где-то хуже, чем в Тюмени, нужно понизить статус населенного пункта до поселка".

Сделал комик реверанс и в пользу нынешних мэра и губернатора, отметив, что "вместе с месторождением нефти нашли и месторождение достойных людей". Прошелся Белый и по запрету продажи алкоголя в праздники, удивившись, как можно не продавать алкоголь в день молодежи и последний звонок?

"Как это так, знакомиться на трезвую голову? Будешь подходить и говорить: как тебя зовут? Надя, а тебя? Дима. Расскажи о себе. В целом, я – чмо. Денег нет, живу с матерью, а эти остроносые туфли характеризуют меня как личность", - сказал Белый.

Он добавил, что в 20-летнем возрасте надо "многое попробовать".

"Возможно, причина крутизны вашего города в том, что в центре находится тюрьма. Вашим чиновникам так и говорят: будете воровать — будете жить в центре города", - отметил комик.