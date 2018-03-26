Тюменская компания вступила в дело о банкротстве "Корпорации развития"

"Корпорация Северо-Запад" присоединилась к иску о банкротстве "Корпорации развития" (бывший "Урал промышленный - Урал полярный"), поданному московской компанией "Бруно финанс", передает корреспондент Накануне.RU.
Дело будет рассматривать Арбитражный суд Свердловской области. Заявление "Бруно финанс" принято к производству, следует из материалов, слушания назначены на май.
Напомним, "Бруно финанс" заявил о долге "КР" в размере 66,9 млн руб. Компания, как и "Корпорация СЗ", является одним из правопреемников по иску "Мостостроя-12" к "Уралстройтехнологиям" (дочернее общество "КР").