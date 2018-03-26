В Челябинске ТРК проверят на безопасность после трагедии в Кемерово

Челябинские торгово-развлекательные комплексы проверят на безопасность. Глава города Евгений Тефелев поручил своим подчиненным провести встречу с руководителями ТРК, чтобы они инициировали проверку своих зданий и аварийных выходов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Такое решение было принято после трагедии в ТРК Кемерово.

"Погибли люди, в том числе дети. По предварительной информации, были заблокированы эвакуационные выходы. Ситуация трагическая. Конечно необходимо организовать проверку в наших торговых комплексах", - поручил градоначальник.

Евгений Тефтелев выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в этой трагедии.

Напомним, по последним официальным данным, в результате пожара в кемеровском торговом центре погибли 53 человека. Огнем было охвачено 1,5 тысячи квадратных метров. В результате ЧП обрушились конструкции на верхних этажах, провалились помещения кинозалов.