Пять человек, считавшиеся пропавшими на пожаре в Кемерове, найдены живыми

Полицейские разыскали пятерых человек, считавшихся пропавшими без вести во время пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по региону.

"К настоящему моменту полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли живыми пять из 64 граждан, ранее заявленных как без вести пропавшие: троих несовершеннолетних, девушку и молодого человека. Как выяснилось, они не находились на месте трагедии", - сказали в ведомстве.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают обеспечивать охрану общественного порядка в районе ЧП: осуществляют оцепление территории ТРЦ и школы, где развернут оперативный штаб.

Всего в Кемерове более 250 сотрудников органов внутренних дел продолжают работать на месте чрезвычайного происшествия.

Напомним, по последним официальным данным, в результате пожара в кемеровском торговом центре погибли 53 человека.