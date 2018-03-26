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"Оленеводы мира" в Салехарде обсудили нехватку пастбищ из-за промышленного освоения земель
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оленеводы мира, КМНС (2018) | Фото: vk.com

Проблемы отрасли оленеводства обсудили участники заседания совета ассоциации "Оленеводы мира". Главной проблемой международные эксперты назвали потерю пастбищ, сообщает ТАСС.
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Проблема нехватки оленьих пастбищ остра не только для ямальской тундры. По словам Ларса Элиаса Брансфьела - оленевода из южной Норвегии, в его стране негде пасти стадо из-за промышленного освоения территорий.

"Наше стадо - 500 голов. Мы выделываем шкуры, занимаемся мясным производством. Больше всего нас беспокоит промышленное строительство, возведение ветреных мельниц, прокладка дорог, добыча полезных ископаемых", - сообщил норвежский оленевод. По его словам, много оленей гибнет при столкновении с поездами.

оленеводы мира, КМНС(2018)|Фото: vk.com/id378638014

В Швеции, где сохранилось лесное и горное оленеводство, также не хватает пастбищ - на них строят объекты энергетики, создают шахты, возводят горнолыжные курорты, катаются на снегоходах.

На Ямале причиной нехватки пастбищ стало слишком большое количество животных - в регионе обитает крупнейшее в мире одомашненное поголовье оленей - более 600 тыс. голов. Из-за перевыпаса уничтожается кормовая база. Как сообщало Накануне.RU, КМНС утверждают, что в бедах оленеводов виноваты нефтегазовые компании, занявшие земли, богатые ягелем - лишайниками, которыми питаются северные олени. Между тем, по словам ученых, если не сократить поголовье, то в перспективе ямальские оленеводы останутся без оленей.

"Сокращают стадо естественным путем, увеличивают пункты переработки и сбора оленины, причем перерабатывающие комплексы максимально приближают к местам нахождения животных", - сообщил ямальский оленевод Степан Вануйто. Он добавил, что ЯНАО - единственный регион в России, который имеет право экспортировать оленину в страны Евросоюза, сейчас ямальскую оленину закупают в Германии и Финляндии. Есть планы наладить экспорт халяльной оленины в ОАЭ, а рогов и пантов (молодых рогов, не успевших окостенеть) - в Китай. Наладить экспорт продукции оленеводства планируют с помощью Северного морского пути.

Оленеводы мира, КМНС(2018)|Фото: vk.com/id378638014

Зимой 2014 г. на Ямале от бескормицы погибло более 6 тыс. животных. Чтобы не допустить повторения ситуации, в регионе планируют запустить производство корма для оленей, схожего по химическому составу с традиционным кормом этих животных.

Если в Ямало-Ненецком автономном округе оленей слишком много, то в Тоджинском районе Тувы оленеводство находится на грани исчезновения.

"В отличие от других регионов, у нас много кормовой базы, но наша горно-таежная порода оленей является исчезающей, нападают хищники. У нас всего 3 тыс. оленей, но мы пытаемся сохранить и стадо, и нашу самобытную культуру, ведь у нас необычное использование этих животных - мы оленей доим и ездим на них верхом", - пояснила оленевод из Тувы Светлана Демкина.

Есть также специфические проблемы отрасли - домашних оленей уводят из стада дикие олени, хищники представляют реальную угрозу этим животным в Бурятии, Якутии, Камчатке и Туве. По словам председателя правления ассоциации "Оленеводы мира" Михаила Погодаева, еще одна угроза - стремительное изменение климата.

Отметим, что по данным ассоциации, оленеводством занимаются 24 коренных народа из 10 стран. В отрасль вовлечено около 100 тыс. человек, которые занимаются выпасом 2,5 млн домашних оленей.

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26.03.2018 10:37 Мск | Салехард | Ксения Теплякова
12:37 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 23.03.2018 09:52 Мск
В Салехард на Совет ассоциации "Оленеводы Мира" собираются представители всех оленеводческих территорий Земли








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"Оленеводы мира" в Салехарде обсудили нехватку пастбищ из-за промышленного освоения земель
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