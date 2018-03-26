"Оленеводы мира" в Салехарде обсудили нехватку пастбищ из-за промышленного освоения земель

Проблемы отрасли оленеводства обсудили участники заседания совета ассоциации "Оленеводы мира". Главной проблемой международные эксперты назвали потерю пастбищ, сообщает ТАСС.

Проблема нехватки оленьих пастбищ остра не только для ямальской тундры. По словам Ларса Элиаса Брансфьела - оленевода из южной Норвегии, в его стране негде пасти стадо из-за промышленного освоения территорий.

"Наше стадо - 500 голов. Мы выделываем шкуры, занимаемся мясным производством. Больше всего нас беспокоит промышленное строительство, возведение ветреных мельниц, прокладка дорог, добыча полезных ископаемых", - сообщил норвежский оленевод. По его словам, много оленей гибнет при столкновении с поездами.

В Швеции, где сохранилось лесное и горное оленеводство, также не хватает пастбищ - на них строят объекты энергетики, создают шахты, возводят горнолыжные курорты, катаются на снегоходах.

На Ямале причиной нехватки пастбищ стало слишком большое количество животных - в регионе обитает крупнейшее в мире одомашненное поголовье оленей - более 600 тыс. голов. Из-за перевыпаса уничтожается кормовая база. Как сообщало Накануне.RU, КМНС утверждают, что в бедах оленеводов виноваты нефтегазовые компании, занявшие земли, богатые ягелем - лишайниками, которыми питаются северные олени. Между тем, по словам ученых, если не сократить поголовье, то в перспективе ямальские оленеводы останутся без оленей.

"Сокращают стадо естественным путем, увеличивают пункты переработки и сбора оленины, причем перерабатывающие комплексы максимально приближают к местам нахождения животных", - сообщил ямальский оленевод Степан Вануйто. Он добавил, что ЯНАО - единственный регион в России, который имеет право экспортировать оленину в страны Евросоюза, сейчас ямальскую оленину закупают в Германии и Финляндии. Есть планы наладить экспорт халяльной оленины в ОАЭ, а рогов и пантов (молодых рогов, не успевших окостенеть) - в Китай. Наладить экспорт продукции оленеводства планируют с помощью Северного морского пути.

Зимой 2014 г. на Ямале от бескормицы погибло более 6 тыс. животных. Чтобы не допустить повторения ситуации, в регионе планируют запустить производство корма для оленей, схожего по химическому составу с традиционным кормом этих животных.

Если в Ямало-Ненецком автономном округе оленей слишком много, то в Тоджинском районе Тувы оленеводство находится на грани исчезновения.

"В отличие от других регионов, у нас много кормовой базы, но наша горно-таежная порода оленей является исчезающей, нападают хищники. У нас всего 3 тыс. оленей, но мы пытаемся сохранить и стадо, и нашу самобытную культуру, ведь у нас необычное использование этих животных - мы оленей доим и ездим на них верхом", - пояснила оленевод из Тувы Светлана Демкина.

Есть также специфические проблемы отрасли - домашних оленей уводят из стада дикие олени, хищники представляют реальную угрозу этим животным в Бурятии, Якутии, Камчатке и Туве. По словам председателя правления ассоциации "Оленеводы мира" Михаила Погодаева, еще одна угроза - стремительное изменение климата.

Отметим, что по данным ассоциации, оленеводством занимаются 24 коренных народа из 10 стран. В отрасль вовлечено около 100 тыс. человек, которые занимаются выпасом 2,5 млн домашних оленей.