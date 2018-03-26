Новейшие российские истребители в ходе учений перебазировались на Южные Курилы

Российские истребители Су-35С в рамках учений перебазировались на аэродром островов Курильской гряды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны.

"Летчики истребительного полка смешанного авиационного соединения Восточного военного округа впервые отработали перебазирование на запасной аэродром для выполнения задач по перехвату самолетов условного противника", - сообщили в военном ведомстве.

Уточняется, что пара новейших истребителей Су-35С осуществила перелет из пункта постоянной дислокации в Хабаровском крае на военный аэродром "Буревестник" на остров Итуруп.

В общей сложности летчики преодолели расстояние более двух тысяч километров. После выполнения учебных летно-тактических заданий экипажи вернулись обратно.

"Мероприятия выполнены в рамках совершенствования летной подготовки и навыков отработки задач по охране воздушных рубежей", - отметили в Минобороны.

Напомним, Япония требует от РФ передать ей острова Итуруп, Кунашир и острова Малой Курильской гряды (Шикотан, Полонского, Танфильева, Анучина, Юрий, Зеленый и другие).

Ранее сообщалось, что японское правительство разработало план модернизации Владивостока. Таким образом власти Японии надеются расположить Москву в вопросе по "спорным" территориям Курильских островов.