В Шадринске пьяный водитель устроил аварию с пострадавшим

В Шадринске произошла авария с пострадавшим.

ДТП случилось ночью 24 марта у дома №122 на улице Октябрьской, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Зауралья.

36-летний житель города на "ВАЗ-21101" при проезде перекрестка не уступил дорогу автомобилю "ВАЗ-21213" под управлением 35-летнего мужчины и допустил с ним столкновение.

В результате происшествия пассажир автомобиля "ВАЗ-21213" - 63-летний мужчина получил травмы. Водители в аварии не пострадали.

"В ходе разбирательства по факту ДТП виновник происшествия от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался", - добавили в ГИБДД.